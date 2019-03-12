Хованцев — о словах тренера Гараничева: в сборной стадо дебилов собралось
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался относительно слов личного тренера Евгения Гараничева Максима Кугаевского, передает «Спорт-Экспресс».
Кугаевский обвинил тренерский штаб сборной в том, что Гараничев в гонке преследования на чемпионате мира ошибся и пробежал один лишний штрафной круг.
«Перед гонками всегда проводим собрания, на которых напоминаем об организационных моментах. Слова некоторых создают ощущение, как будто у нас стадо дебилов собралось, и никто не знает, что делать. Кажется, как будто шарахаемся из стороны в сторону. Не понимаю, почему председатель тренерского совета ставит себя антагонистом направлению работы федерации», — заявил Хованцев.
При этом наставник сборной надеется, что оплошность не будет для Гараничева сильным психологическим ударом.