Стартовала церемония закрытия зимней Универсиады

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В 16.00 по московскому времени началась торжественная церемония закрытия зимних студенческих игр в Красноярске, сообщает «Советский спорт».

Комментировать событие будут Ольга Богословская и Денис Казанский.

Церемония будет проходить на «Платинум Арене Красноярск».

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По словам организаторов, зрителей ждет грандиозное шоу от призера Олимпийских игр, хореографа Ильи Авербуха.

Россия безоговорочно выиграла медальный зачет соревнований. На счету нашей команды 112 медалей (41 золотая, 39 серебряных, 32 бронзовых) – это лучший результат для отдельной сборной в истории проведения зимних Универсиад. На втором месте, с 14 медалями, соревнования завершила сборная Южной Кореи. Тройку лучших замыкают японские спортсмены, которые завоевали 13 наград.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее мужская сборная России выиграла хоккейный турнир на Универсиаде.