Жена Мамаева рассказала о встрече с супругом в СИЗО
Полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева навестила его супруга Алана в следственном изоляторе «Бутырка», сообщает «360».
Жена хавбека «горожан» рассказала о свидании с футболистом.
«Говорит, что бегает по пять-шесть километров в день, отжимается на брусьях по 100 раз и крутит велосипед», — отметила Мамаева.
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Девушка утверждает, что ее супруг находится в хорошей физической форме и хорошем настроении. Также она отказалась предполагать, когда спортсмена выпустят на свободу.
«Нужно просто ждать. Общественное мнение поменялось, да и я уже спокойно сижу и жду. Паша тоже ждет», — заключила жена полузащитника.
Мамаев содержится в СИЗО с октября 2018 года.
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