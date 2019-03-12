Жена Мамаева рассказала о встрече с супругом в СИЗО

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Полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева навестила его супруга Алана в следственном изоляторе «Бутырка», сообщает «360».

Жена хавбека «горожан» рассказала о свидании с футболистом.

«Говорит, что бегает по пять-шесть километров в день, отжимается на брусьях по 100 раз и крутит велосипед», — отметила Мамаева.

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Девушка утверждает, что ее супруг находится в хорошей физической форме и хорошем настроении. Также она отказалась предполагать, когда спортсмена выпустят на свободу.

«Нужно просто ждать. Общественное мнение поменялось, да и я уже спокойно сижу и жду. Паша тоже ждет», — заключила жена полузащитника.

Мамаев содержится в СИЗО с октября 2018 года.

Ранее Тактаров призвал поддержать Кокорина, Мамаева и Макгрегора.