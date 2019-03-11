Медведев примет участие в закрытии Универсиады-2019
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск на закрытие Универсиады-2019, передает ТАСС.
Председатель правительства 12 марта побывает в одном из спортивных кластеров, где проходили соревнования по сноуборду и фристайлу, в деревне Универсиады, пообщается со спортсменами и их наставниками, посетит финальный матч по хоккею и выступит на церемонии закрытия Игр.
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Помимо этого, премьер встретится с губернатором Красноярского края Александром Уссом.
Ранее женская сборная России по хоккею одолела Канаду в финале Универсиады.