Медведев примет участие в закрытии Универсиады-2019

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск на закрытие Универсиады-2019, передает ТАСС.

Председатель правительства 12 марта побывает в одном из спортивных кластеров, где проходили соревнования по сноуборду и фристайлу, в деревне Универсиады, пообщается со спортсменами и их наставниками, посетит финальный матч по хоккею и выступит на церемонии закрытия Игр.

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Помимо этого, премьер встретится с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

Ранее женская сборная России по хоккею одолела Канаду в финале Универсиады.