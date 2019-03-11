Черчесов: чувствую себя не тренером, а менеджером

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал интересное признание по поводу свой работы в национальной сборной.

«Что в Краснодар, что в Чехию — два часа на самолете, поэтому никаких проблем нет. Мы не делаем ничего искусственно — смотрим только на то, как проявляет себя конкретный игрок. К тому же быть хорошим и быть готовым — две разные вещи. За все время в сборной я лишь два раза по-настоящему ощутил себя тренером.

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Сейчас больше чувствую себя менеджером — за два дня тяжело натренировать какие-то вещи. Приходится исходить из готовности футболистов в конкретный период», — цитирует Черчесова «Чемпионат.com».

Стоит отметить, что матч Бельгия — Россия пройдет 21 марта, а встреча на выезде с Казахстаном — 24-го.

Ранее тренерский штаб сборной России озвучил заявку на отборочные матчи чемпионата Европы.