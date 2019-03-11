Адвокат Кокорина назвал причины недопуска врачей «Зенита» в СИЗО

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Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов объяснил, почему врачи сине-бело-голубых до сих пор не могут осмотреть игрока, передает РИА «Новости».

Форвард петербургского клуба в марте 2018 года перенес операцию на колене. Защитники не раз говорили о том, что травмированная нога болит у спортсмена в связи с отсутствием должных нагрузок. Также адвокаты отметили два ожога у футболиста после проведенной физиотерапии в СИЗО и процесс нагноения на одном из них.

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«Заявление, как вы знаете, нами подано, но врач пока так и не попал в Александру. В выходные это сделать невозможно, потому что нет допуска. Все зависит от решения следователя. Пока этого решения нет, но мы его ждем», — подчеркнул Ромашов.

На данный момент Кокорин находится в СИЗО «Бутырка».

Ранее сообщалось, что Кокорин не винит врачей СИЗО в ожоге ноги.