Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола извинился за забитый из офсайда мяч
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о первом забитом мяче в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда», передает «Советский спорт».
На 47-й минуте отличился Рахим Стерлинг, однако мяч был забит из положения «вне игры».
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«Я прошу прощения, если гол был из офсайда. Несмотря на него, мы заслужили победу», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
По словам специалиста, в чемпионате Англии необходима система видеопомощи арбитрам (VAR), однако большинство клубов проголосовали против ее введения.
Встреча между «Манчестер Сити» и «Уотфордом» завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».