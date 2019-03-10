Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола извинился за забитый из офсайда мяч

<img src="//img.gazeta.ru/files3/62/10914062/2017-09-26T191424Z_864992729_RC1E5006C6F0_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-MCI-SHK-pic905-895x505-8314.jpg">

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о первом забитом мяче в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда», передает «Советский спорт».

На 47-й минуте отличился Рахим Стерлинг, однако мяч был забит из положения «вне игры».

Реклама

«Я прошу прощения, если гол был из офсайда. Несмотря на него, мы заслужили победу», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

По словам специалиста, в чемпионате Англии необходима система видеопомощи арбитрам (VAR), однако большинство клубов проголосовали против ее введения.

Встреча между «Манчестер Сити» и «Уотфордом» завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».