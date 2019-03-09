Вышедший из тюрьмы Дацик хочет «проломить башку» Емельяненко
Российский боец Вячеслав Дацик жестко выразился о поединке с Александром Емельяненко, который он хочет провести, передает «Советский спорт».
Дацик недавно вышел из тюрьмы. Сам же Емельяненко недавно угодил также в уголовную историю: он сел за руль в нетрезвом состоянии и спровоцировал аварию.
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«Мы хотим пустить друг другу крови. Чтобы обоим нам за эту разборку не сидеть, мы решим это в рамках спортивного соревнования. Наш конфликт затянулся на десять лет, вся страна уже ждет, когда же мы подеремся, кто кому разнесет башню. Как минимум, проломлю ему башку», — рассказал боец.
Ранее вышедший из тюрьмы российский боец назвал Хабиба Нурмагомедова дрыщом.