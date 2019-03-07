Малышко возмущен появлению информации о возможном отстранении

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Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Дмитрий Малышко считает, что люди, распространившие непроверенную информацию о его возможном отстранении на чемпионате мира, должны быть наказаны, передает «Советский спорт».

6 марта в газете «Спорт-Экспресс» появилось сообщение о предполагаемом отстранении биатлониста из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил на основании базы данных московской лаборатории, которую сейчас анализирует Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

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Сам Малышко не удивился появлению подобных слухов.

«Нисколько не был удивлен подобным разговорам перед главными стартами», — сказал Малышко.

По его мнению, людей, занимающихся подобными вбросами следует наказывать.

«Хочется, чтобы люди, которые вбрасывают такую неподтвержденную информацию, понесли ответственность. Если подобное будет прощаться, завтра каждого спортсмена будет обливать с ног до головы», — заключил спортсмен.

Базу данных московской лаборатории WADA получило в начале января, в ней есть сведения проверки российских спортсменов на допинг в период с 2011 по 2015 год.

Ранее олимпийская чемпионка заявила об интригах против биатлонистов России.