«Рома» уволила Ди Франческо после провала в Лиге чемпионов
Наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.
Снятие тренера с должности последовало после вылета «Ромы» из Лиги чемпионов. 6 марта в ответной встрече 1/8 финала с «Порту» «волки» проиграли со счетом 1:3 и закончили выступление в турнире.
После игры Ди Франческо не явился на традиционную пресс-конференцию, после чего могут последовать санкции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
49-летний специалист работал в «Роме» с лета 2017 года. Под его руководством в первом сезоне команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов и заняла третье место в чемпионате Италии.
Ио главного тренера римлян до конца сезона может быть назначен Клаудио Раньери.
Ранее капитан «Ромы» заявил, что команда не заслужила вылет из Лиги чемпионов.