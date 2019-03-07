«Рома» уволила Ди Франческо после провала в Лиге чемпионов

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Наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

Снятие тренера с должности последовало после вылета «Ромы» из Лиги чемпионов. 6 марта в ответной встрече 1/8 финала с «Порту» «волки» проиграли со счетом 1:3 и закончили выступление в турнире.

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После игры Ди Франческо не явился на традиционную пресс-конференцию, после чего могут последовать санкции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

49-летний специалист работал в «Роме» с лета 2017 года. Под его руководством в первом сезоне команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов и заняла третье место в чемпионате Италии.

Ио главного тренера римлян до конца сезона может быть назначен Клаудио Раньери.

Ранее капитан «Ромы» заявил, что команда не заслужила вылет из Лиги чемпионов.