Клебо опубликовал коллаж по поводу условного срока за ДТП с участием ребенка

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Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо опубликовал коллаж после получения условного срока за ДТП, сообщает «Советский спорт».

В декабре 2018 года спортсмен, подъезжая к пешеходному переходу, перепутал педали тормоза и газа и столкнулся с впереди стоящей машиной. После этого второй автомобиль наехал на 12-летнюю девочку, которая в этот момент переходила дорогу. В результате ДТП никто не получил серьезных травм. Клебо был признан виновным в аварии и получил условный срок.

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Лыжник опубликовал изображение, на котором он предстает в виде заключенного.

«Хорошего всем дня», — написал Клебо в подписи к коллажу.

Ранее сообщалось, что норвежца обязали заплатить штраф в размере более €1 тыс.