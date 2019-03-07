Клебо опубликовал коллаж по поводу условного срока за ДТП с участием ребенка
Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо опубликовал коллаж после получения условного срока за ДТП, сообщает «Советский спорт».
В декабре 2018 года спортсмен, подъезжая к пешеходному переходу, перепутал педали тормоза и газа и столкнулся с впереди стоящей машиной. После этого второй автомобиль наехал на 12-летнюю девочку, которая в этот момент переходила дорогу. В результате ДТП никто не получил серьезных травм. Клебо был признан виновным в аварии и получил условный срок.
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Лыжник опубликовал изображение, на котором он предстает в виде заключенного.
«Хорошего всем дня», — написал Клебо в подписи к коллажу.
Ранее сообщалось, что норвежца обязали заплатить штраф в размере более €1 тыс.