Внучка Пикассо пригласила ученицу Тутберидзе в Париж

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Внучка художника Пабло Пикассо Диана пригласила серебряного призера первенства Москвы по фигурному катанию и ученицу тренера Этери Тутберидзе Камилу Валиеву в музей своего деда в Париже, передает «Советский спорт».

Спортсменка и родственница будут договаривать о посещении столицы Франции в конце апреля, когда в фигурном катании подойдет к концу сезон.

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«Здорово посетить музей Пикассо и увидеть все шедевры в оригинале. Большое спасибо, Диана!», — ответила Валиева в инстаграме.

До этого Диана Пикассо восхитилась программой спортсменки под названием «Девочка на шаре». Пикассо написал картину с таким названием в 1905 году.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева решила заняться самоиронией с помощью своих фанатов.