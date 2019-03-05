Российский боец UFC раскритиковал Александра Емельяненко

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Боец UFC Петр Ян дал свою оценку ситуации Александра Емельяненко, арестованного по решению Кисловодского суда на десять дней, передает «Советский спорт».

«Считаю, это неправильно. Ты все равно спортсмен. Ладно, ты там напился, но тебя уже снимают, а ты сидишь и материшься открыто. Я видел эти ролики, это неправильно. Если бухаешь, то бухай так, чтобы никто не видел. Все в шоке. Он пытается правильно жить, советы дает.

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Пока тренировался в «Ахмате», все было нормально. Но, видимо, он такой человек. Хочется, чтобы он вел более порядочный образ жизни. Он талантливый боец, я смотрел его выступления. Он мог бы быть и чемпионом разных организаций. То тюрьма, то еще что-то», — цитирует Яна ToFightNews.

1 марта Александр Емельяненко в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от полиции и спровоцировал ДТП с участием еще двух транспортных средств.

Ранее россиянин Забит Магомедшарипов вошел в десятку лучших бойцов UFC в полулегком весе.