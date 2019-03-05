Чемпион Европы боится соперничать с Самариным и Ковтуном на Универсиаде

Выигравший чемпионат Европы в Минске итальянский фигурист Маттео Риццо рассказал, кто из соперников может составить ему достойную конкуренцию на зимней Универсиаде в Красноярске, передает ТАСС.

Спортсмен считает, что его главные конкуренты — это россияне. На лед в мужском одиночном катании выйдут Александра Самарина, Максима Ковтуна и Андрея Лазукина.

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«Все три российских участника мужского турнира одиночников на Универсиаде сильны — их будет сложно победить. В том числе и Самарина, который стал серебряным призером в Минске. Я сделаю все, чтобы выступить здесь с наилучшим результатом, условия здесь для этого прекрасные, лед шикарный», — поделился мнением Риццо.

Турнир по фигурному катанию в рамках студенческого соревнования начнется 6 марта.

Ранее сообщалось, что чемпионат России по фигурному катанию может пройти в Красноярске.