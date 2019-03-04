Адвокат Кокорина: сегодня врачи сожгли ногу, а завтра отрежут

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Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал полученный футболистом ожог во время лечения в Бутырском СИЗО.

«Вот так Саша проходит курс лечения. Единственная выгода, которую можно извлечь из этого, – сохранить ногу. Мы решили опубликовать это не для того, чтобы кого-то в чем-то уличить, а для того, чтобы больше врачи этого не допустили. Сегодня они сожгли, а завтра отрежут, не дай бог», — цитирует Ромашова «Чемпионат.com».

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По словам адвоката, представители СИЗО проигнорировали ходатайство «Зенита», Российского футбольного союза (РФС) и итальянской клиники о том, что лечение игрока должно проводиться в определенных условиях.

«Вы думаете по поводу ожогов никто не знал? Это произошло около 12 дней назад. Только ленивому из правоохранительных органов было неизвестно перед судом, что это произошло», — заключил Ромашов.

Ранее сообщалось, что в результате электрофореза Кокорину сожгли кожу и мышечную ткань на ноге.