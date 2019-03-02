Передача Головина помогла «Монако» уйти от поражения в чемпионате Франции

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«Монако» сыграл вничью с «Анже» в матче 27-го тура чемпионата Франции, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Анже, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль оформил Флавьен Тэт. У гостей два мяча в активе Радамеля Фалькао.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей.

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В параллельном матче «Реймс» на своём поле сыграл вничью с «Амьеном» — 2:2.

Франция. Лига 1. 27-й тур

«Анже» (Анже) — «Монако» (Монако) — 2:2

Голы: 1:0 — Тэт, 22; 2:0 — Тэт, 45; 2:1 — Фалькао, 49; 2:2 — Фалькао, 80 (пенальти).

«Реймс» (Реймс) — «Амьен» (Амьен)

Голы: 0:1 — Конате, 39 (пенальти); 0:2 — Абдельхамид, 44 (автогол); 1:2 — Диа, 70; 2:2 — Кафаро, 84.