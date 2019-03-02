Норвежцы установили рекорд по золоту на ЧМ по лыжным видам спорта
Норвежская сборная установила рекорд по числу золотых медалей, полученных за один чемпионат мира по лыжным видам спорта, сообщает «Советский спорт».
Турнир проходит в австрийском Зефельде.
Рекордное, 12-е золото национальной команде принесли двоеборцы Эспен Бьорндстад, Ян Шмид, Ярл Магнус Риибер и Йорген Гробак, завоевавшие первое место в командных соревнованиях.
1 марта в гонке на 30 км свободным стилем победила Тереза Йохауг, на счету которой три приза в Зефельде.
В общекомандном зачете сборная Норвегии лидирует с 23 наградами (12 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых).
Российские спортсмены на шестом месте (0-4-3).
Прошлый рекорд также был установлен норвежцами: на чемпионате мира 2015 года в Швеции они заработали 11 золотых и всего 20 медалей.
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