Норвежцы установили рекорд по золоту на ЧМ по лыжным видам спорта

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Норвежская сборная установила рекорд по числу золотых медалей, полученных за один чемпионат мира по лыжным видам спорта, сообщает «Советский спорт».

Турнир проходит в австрийском Зефельде.

Рекордное, 12-е золото национальной команде принесли двоеборцы Эспен Бьорндстад, Ян Шмид, Ярл Магнус Риибер и Йорген Гробак, завоевавшие первое место в командных соревнованиях.

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1 марта в гонке на 30 км свободным стилем победила Тереза Йохауг, на счету которой три приза в Зефельде.

В общекомандном зачете сборная Норвегии лидирует с 23 наградами (12 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых).

Российские спортсмены на шестом месте (0-4-3).

Прошлый рекорд также был установлен норвежцами: на чемпионате мира 2015 года в Швеции они заработали 11 золотых и всего 20 медалей.

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