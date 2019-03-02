Тренер «Зенита» закидал игроков фруктами

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Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак решил необычно поздравить подопечных с победой в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала» (1:0), передает «Советский спорт».

Оказавшись в раздевалке своей команды, он закидал игроков яблоками, лежавшими на столе.

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Больше всех получили новички сине-бело-голубых: форвард Сердар Азмун и полузащитник Вилмар Барриос.

Футболисты оказались не готовы к такой атаке в стиле «Фруктового ниндзя», и раунд остался за наставником.

Иранцу яблоко прилетело прямо в голову, а нападающие Артем Дзюба и Антон Заболотный вовремя сбежали с поля боя.

Ранее тренер «Зенита» оценил игру команды в матче с «Уралом».