Экс-тренер сборной России осудил Вяльбе за критику Устюгова

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Бывший главный тренер сборной России Юрий Чарковский, работающий в составе сборной России на чемпионате мира в Австрии, высказался относительно критики президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе в адрес Сергея Устюгова, передает «Спорт день за днем».

По словам Чарковского, Вяльбе не стоило высказываться настолько жестко.

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«Мы понимаем, что Устюгов подошел к соревнованию не в лучшей форме. Но так жестко критиковать нельзя», — заявил специалист.

Елена Вяльбе назвала нулевым состояние Устюгова после 6 км гонки.

Чарковский добавил, что изначально тренер российского лыжника Маркус Крамер уверял командный состав, что спортсмен будет в хорошей форме.

Ранее стало известно, что Устюгов и Александр Большунов не выступят в марафоне на чемпионате мира.