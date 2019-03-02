Экс-тренер сборной России осудил Вяльбе за критику Устюгова
Бывший главный тренер сборной России Юрий Чарковский, работающий в составе сборной России на чемпионате мира в Австрии, высказался относительно критики президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе в адрес Сергея Устюгова, передает «Спорт день за днем».
По словам Чарковского, Вяльбе не стоило высказываться настолько жестко.
«Мы понимаем, что Устюгов подошел к соревнованию не в лучшей форме. Но так жестко критиковать нельзя», — заявил специалист.
Елена Вяльбе назвала нулевым состояние Устюгова после 6 км гонки.
Чарковский добавил, что изначально тренер российского лыжника Маркус Крамер уверял командный состав, что спортсмен будет в хорошей форме.
Ранее стало известно, что Устюгов и Александр Большунов не выступят в марафоне на чемпионате мира.