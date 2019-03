Кучеров признан первой звездой февраля в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров признан первой звездой февраля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы лиги, форвард стал лидером благодаря набранным 25 очка (восемь голов + 17 результативных передач) за 15 игр.

Игрок «Тампы» лидирует в списке лучших бомбардиров НХЛ, имея в активе за 65 встреч 104 очка (30+74), в это же время его команда занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Второй звездой месяца стал нападающий «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн. Замыкает тройку лучших хоккеистов февраля форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко.

Your Three Stars of the Month:

⭐ @86Kucherov : 8-17—25 in 15 GP

⭐⭐ @88PKane: 11-12—23 in 13 GP

⭐⭐⭐ @tara9191: 10-12—22 in 14 GP pic.twitter.com/n687RaVGdU