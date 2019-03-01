Кучеров не помог «Тампе» уйти от поражения в матче НХЛ
«Бостон Брюинз» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 461 в пользу «Бостона», который прервал победную серию противников, состоящую из десяти игр. При этом «Брюинз» одержали победу в девяти из десяти последних матчах.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сыграл 21:52, но полезными действиями не отметился, только получил десятиминутный штраф в конце игры. Голкипер Андрей Василевский не принимал участия в матче. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 16:23 и выполнил три силовых приема.
Ранее защитник «Тампы» оценил игру Кучерова и Василевского.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Тампа» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
1:0 — Дебраск (Крюг, Раск), 28:43;
2:0 — Аккьяри (Вагнер), 51:47;
3:0 — Бержерон (Хайнен, Аккьяри), 52:32;
4:0 — Маршан (Хайнен, Крюг), 53:15;
4:1 — Чирелли (Палат), 53:52.