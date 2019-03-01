Кучеров не помог «Тампе» уйти от поражения в матче НХЛ

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«Бостон Брюинз» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 461 в пользу «Бостона», который прервал победную серию противников, состоящую из десяти игр. При этом «Брюинз» одержали победу в девяти из десяти последних матчах.

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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сыграл 21:52, но полезными действиями не отметился, только получил десятиминутный штраф в конце игры. Голкипер Андрей Василевский не принимал участия в матче. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 16:23 и выполнил три силовых приема.

Ранее защитник «Тампы» оценил игру Кучерова и Василевского.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Тампа» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

1:0 — Дебраск (Крюг, Раск), 28:43;

2:0 — Аккьяри (Вагнер), 51:47;

3:0 — Бержерон (Хайнен, Аккьяри), 52:32;

4:0 — Маршан (Хайнен, Крюг), 53:15;

4:1 — Чирелли (Палат), 53:52.