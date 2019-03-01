Тренер «Валенсии» поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Испании
Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль рассказал об эмоциях после входа команды в финал Кубка Испании, передает «Советский спорт».
В полуфинале команда встречалась с «Бетисом», по сумме двух матчей счет был таков — 3:2 в пользу «Валенсии». В финальном поединке подопечные Тораля сойдутся с «Барселоной».
«Это один из самых счастливых моментов в моей тренерской карьере. Это было то, чего я действительно хотел. Был мой пятый полуфинал за команду, и, к счастью, мы дошли до финала. Хочу поблагодарить этих неординарных футболистов, потому что во время трудных моментов, которые у нас были в этом сезоне, они не переставали верить в свой тренерский штаб и своего наставника. Я также хочу поблагодарить генерального директора и мою семью, прежде всего, моего отца, которого нет с нами. Он был бы самым счастливым человеком в мире.
Мне посчастливилось насладиться этой прекрасной ночью здесь, на стадионе. Но до финала еще много времени, и мы хотим быть амбициозными, а также победить «Атлетик» в эти выходные. Мы хотим пройти как можно дальше в Лиге Европы», — цитирует Марселино официальный сайт «Валенсии».
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