Фигуристка объяснила свой уход от Орсера к Тутберидзе

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Фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева объяснила свое решение перейти к российскому тренеру Этери Тутберидзе от канадского специалиста Брайана Орсера, передает «Советский спорт».

Летом 2018 года она вернулась к Тутберидзе от Орсера, с которым работала пять лет. Примечательно, что в это же время от Тутберидзе к Орсеру ушла российская фигуристка, вице-олимпийская чемпионка Евгения Медведева.

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«Тут все зависит от того, что вы ищете. Везде есть свои плюсы и минусы. Для одних больше подходит обучение в Канаде, для других — в России. Мне нравится тренироваться в России. Здесь все ориентировано на результат. Некоторые предпочитают тренироваться в более спокойном режиме, некоторые — так, как в России. Я думаю, что нашла свое место.

Однако трудно постоянно тренироваться так далеко от семьи. Я своих родных почти не видела, может, раз в полгода. Дома сейчас стало намного проще. Этери Тутберидзе забрала меня обратно, и я очень этому рада», — цитирует Турсынбаеву официальный сайт ISU.

Ранее Орсер опроверг слухи о возвращении Медведевой в Россию.