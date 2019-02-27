Эксперт отметил негативное влияние Олимпиады на Загитову перед ЧМ

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Чемпион Олимпиады 2014 года в командных соревнованиях Дмитрий Соловьев рассказал в интервью «Газете.Ru», что ожидает от чемпионата мира, который пройдет в японской Сайтаме.

В одиночном мужском катании эксперт надеется увидеть достойное выступление Александра Самарина.

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«Очень рассчитываю на Сашу Самарина. Он в этом сезоне показывает себя бойцом и настоящим уверенным спортсменом, катаясь со своими минусами, но прибавляя от старта к старту. На чемпионате мира жду от него еще более мощного и собранного катания», — подчеркнул спортсмен.

Также он считает, что победительница Игр 2018 года Алина Загитова может быть не совсем готова морально к мировому первенству.

«Ну и, конечно же, хочется, чтобы Загитова выступила без лишнего нерва, который она в этом сезоне тоже демонстрировала. Можно говорить, что Олимпиада забрала у нее много сил, сейчас с таким грузом ответственности ей выступать тяжелее, но хочется, чтобы она проявила свой характер, который у нее есть, и показывала именно свое катание, не оглядываясь на других», — заключил Соловьев.

В заявку на чемпионат вошли спортсмены, которые принимали участие в чемпионате Европы в Минске.

Ранее эксперт оценил шансы Медведевой и Туктамышевой на попадание в основу.