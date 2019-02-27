Заявка на ЧМ будет сформирована после проверки состояния фигуристов

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Чемпион Олимпийских игр 2014 года в командных соревнованиях Дмитрий Соловьев прокомментировал в интервью «Газете.Ru» то, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) приняла решение оставить неизменным состав участников сборной страны на чемпионат мира в Японии.

Эксперт считает, что национальная команда еще может поменяться перед мировым первенством, которое пройдет в Сайтаме с 18 по 24 марта.

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«Так как есть еще время на раздумья, то, возможно, будут проводиться еще дополнительные проверки состояния спортсменок и внесены коррективы в заявку. Пока еще рано утверждать, что тот состав, который был на чемпионате Европы, таким и останется. Но если уже федерация решила, то изменения вряд ли будут. Тем более мы будем отталкиваться все-таки от результатов турнира в Минске, который получился относительно неплохим. Поэтому, думаю, состав может остаться тем же», — поделился мнением Соловьев.

В заявку вошли спортсмены, которые принимали участие в чемпионате Европы в Минске. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и двукратный серебряный призер Игр Евгения Медведева значатся в списке запасных.

Ранее сообщалось, что фигуристка в хиджабе выступит на Универсиаде в Красноярске.