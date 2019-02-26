Вратарь «Челси» оштрафован за отказ от замены

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Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага оштрафован за отказ от замены в финальном матче Кубка английской лиги с «Манчестер Сити», сообщает AS.

Голкипер оштрафован на недельную зарплату £195 тыс (около €225 тыс). Деньги будут направлены в благотворительный фонд.

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Кепа отказался уходить на замену уже после основного и дополнительного времени (0:0). Наставник «Челси» Маурицио Сарри принял решение его заменить перед серией пенальти, объяснив это в дальнейшем тем, что ему показалось, что вратарь получил травму. Голкипер с поля уходить отказался.

В серии пенальти «Манчестер Сити» переиграл «Челси» со счетом 4:3.

Ранее Моуринью поддержал вратаря «Челси».