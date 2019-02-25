Депутат предложил Кокорину и Мамаеву домашний арест в Рязани

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Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой ходатайствовать о домашнем аресте для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает РИА «Новости».

Единственным условием, которое упомянул Шерин, является обязательное проживание на территории базы футбольного клуба «Рязань» и проведение тренировки для местных спортсменов.

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Депутат настаивает на том, что объективных доводов в пользу необходимости содержания Кокорина и Мамаева под стражей следствием представлено не было.

«Те факты, которые, по мнению властей, имели место ранее и лишали возможности избрать более мягкую меру пресечения, в настоящее время отсутствуют», — указал Шерин.

По его мнению, пребывание на базе принесет пользу как самим футболистам, так и местным игрокам.

Ранее вице-премьер России Ольга Голодец высказалась о скандале с участием Кокорина и Мамаева.