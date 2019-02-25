Погорилая хочет видеть на чемпионате мира Константинову

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Бронзовый призер чемпионата мира–2016 по фигурному катанию Анна Погорилая рассказала, кого стоит включить в заявку на чемпионат мира, передает РИА «Новости».

По мнению эксперта, Станислава Константинова показала достойный результат и должна попасть в список участниц турнира.

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«У нее был неплохой нынешний сезон. С другой стороны не попала в призеры чемпионата Европы», — рассуждает Погорилая.

Фигуристка настаивает, что Константинова по результатам выступлений отобралась на чемпионат мира.

«Ее нужно включать в состав на чемпионат мира. Она отобралась», — заявила спортсменка.

Однако Погорилая призналась, что до сих пор не может понять, зачем делать замены, основываясь на финале Кубка России.

Ранее спортсменка резко высказалась о программе Елизаветы Туктамышевой.