Украинцу Зинченко не дали поднять трофей Кубка английской лиги

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Украинскому полузащитнику «Манчестер Сити» Александру Зинченко не дали поднять трофей Кубка английской лиги, сообщает «Советский спорт».

24 февраля «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти обыграл «Челси» со счетом 4:3 (0:0 в основное и дополнительное время).

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Зинченко должен был последним поднять трофей над головой, но сделать этого ему не дали. Защитник Эмерик Ляпорт, который делал это предпоследним, унес трофей с собой, не передав его полузащитнику.

Украинский хавбек выступает в английской команде с 2016 года.

Ранее сообщалось, что Гвардиола сравнялся по количеству трофеев с Моуринью.