Главный тренер «Коламбуса» унизил Панарина перед журналистами

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла рассказал о причинах отсутствия форварда Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс», передает РИА «Новости».

«Он болен, как собака. Его тошнит, он ничего не ест. Он обделался, его выворачивает наизнанку. Так что можете не сомневаться, он не играл именно из-за болезни», — цитирует специалиста TSN.

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Панарин в нынешнем сезоне провел в регулярном чемпионате НХЛ 56 матчей, в которых забросил 24 шайбы и отдал 43 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Панарин признан первой звездой дня в НХЛ.