Слуцкий может возглавить европейский гранд
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий может заменить Маурицио Сарри на посту наставника «Челси», передает «Советский спорт».
Как сообщает Independent, итальянец продолжит работу в лондонском клубе только если выиграет финал Кубка лиги против «Манчестер Сити», а также пройдет в 1/8 финала Лиги Европы.
Реклама
В случае же отставки Сарри, «Челси», помимо экс-тренера ЦСКА и сборной России, может возглавить легенда «аристократов», а ныне наставник «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард.
Ранее фанаты «Челси» скандировали кричалки против главного тренера клуба.