Слуцкий может возглавить европейский гранд

<img src="//img.gazeta.ru/files3/193/11925193/SV7IOFpwdYE-pic905-895x505-94441.jpg">

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий может заменить Маурицио Сарри на посту наставника «Челси», передает «Советский спорт».

Как сообщает Independent, итальянец продолжит работу в лондонском клубе только если выиграет финал Кубка лиги против «Манчестер Сити», а также пройдет в 1/8 финала Лиги Европы.

Реклама

В случае же отставки Сарри, «Челси», помимо экс-тренера ЦСКА и сборной России, может возглавить легенда «аристократов», а ныне наставник «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард.

Ранее фанаты «Челси» скандировали кричалки против главного тренера клуба.