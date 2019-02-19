Президент «Лиона» пожелал Месси заболеть простудой

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Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Оляс прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны», передает «Советский спорт».

Глава клуба отметил опасность игры против форварда сине-гранатовых Лионеля Месси.

«Мы играли против «Манчестер Юнайтед» с Роналду в 2004 году, Криштиану был просто ракетой. Сталкивались и с такими парнями, как Бекхэм и Месси, хотя аргентинец никогда не играл очень вдохновленно против нас. Надеемся на продолжение этой тенденции. Если Месси подхватит простуду, это будет хорошо для нас», — приводит слова Оляса Daily Express.

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Встреча состоится 19 февраля в 23.00 по московскому времени.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Англии против лондонского «Челси».