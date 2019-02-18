Комментатор UFC: сделка по бою Макгрегор — Серроне уже заключена

Комментатор UFC Джо Роган заявил, что сделка по бою между легковесами Конором Макгрегором и Дональдом Серроне уже заключена, сообщает «Советский спорт».

Об этом один из главных экспертов в мире ММА рассказал в своем подкасте во время турнира UFC в Финиксе.

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Бойцы в январе объявили о взаимной заинтересованности в очной встрече. По предварительной информации, их поединок может состояться уже в апреле.

Ранее россиянка Албу потерпела первое поражение в карьере на турнире UFC.