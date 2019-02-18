Нганну после победы над Веласкесом вызвал на бой Кормье
Тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Франсис Нганну прокомментировал свою победу над Кейном Веласкесом техническим нокаутом, сообщает «Советский спорт».
Теперь француз нацелен на чемпиона Даниэля Кормье.
«Вы можете посмотреть видео и увидите апперкот. Возможно, именно после него колено Кейна подогнулось, потому что он отключился. Кейн — борец. На моём счету много борцов. Они всегда стараются залезть в борьбу. Это отличная победа, которую я ждал два года, так как вызывал его с момента боя с Орловским. Но я должен двигаться вперёд. Это не титул. Я хочу пояс.
Я думаю, Кормье должен отомстить за своего партнера по команде. Брок Леснар? Он просто расхаживает и болтает, но никогда не выходит на бой. Я могу подраться с Миочичем, всегда говорил, что хотел бы провести с ним реванш. Но сейчас моя цель — пояс», — цитирует Франсиса MMA Junkie.
Президент UFC Дэна Уайт пока никак не отреагировал на слова победителя.
Ранее сообщалось, что бой Нганну — Веласкес завершился в первом раунде.