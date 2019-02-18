Нганну после победы над Веласкесом вызвал на бой Кормье

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Тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Франсис Нганну прокомментировал свою победу над Кейном Веласкесом техническим нокаутом, сообщает «Советский спорт».

Теперь француз нацелен на чемпиона Даниэля Кормье.

«Вы можете посмотреть видео и увидите апперкот. Возможно, именно после него колено Кейна подогнулось, потому что он отключился. Кейн — борец. На моём счету много борцов. Они всегда стараются залезть в борьбу. Это отличная победа, которую я ждал два года, так как вызывал его с момента боя с Орловским. Но я должен двигаться вперёд. Это не титул. Я хочу пояс.

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Я думаю, Кормье должен отомстить за своего партнера по команде. Брок Леснар? Он просто расхаживает и болтает, но никогда не выходит на бой. Я могу подраться с Миочичем, всегда говорил, что хотел бы провести с ним реванш. Но сейчас моя цель — пояс», — цитирует Франсиса MMA Junkie.

Президент UFC Дэна Уайт пока никак не отреагировал на слова победителя.

Ранее сообщалось, что бой Нганну — Веласкес завершился в первом раунде.