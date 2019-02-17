Непряева завоевала бронзу в гонке на этапе КМ в Италии

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Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в индивидуальной гонке на десять км классическим ходом на этапе Кубка мира, сообщает РИА «Новости».

Одержала победу финка Кертту Нисканен с результатом в 27 минут 24,8 секунды. Второй пришла швейцарка Надин Фэндрих с отставанием в три секунды, Непряева пришла позже победительницы на 12,6 секунды.

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Россиянкам Юлии Белоруковой (+14,4) и Алисы Жамбаловой (+30,9) принадлежат четвертая и пятая строчка соответственно. Мария Истомина пришла 18-й (+1.14,0), Анна Жеребятьева — 30-й (+1.31,2), а Лидия Дуркина — 32-й (+1.40,2).

Соревнование проходит в итальянском Коне.

Ранее российский лыжник Сергей Устюгов в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира упал в четвертьфинальном забеге.