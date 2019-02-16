Глава Bellator извинился за несостоявшийся бой Харитонова и Митриона
Президент Bellator Скотт Кокер высказался относительно несостоявшегося поединка между россиянином Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом, передает «Советский спорт».
Напомним, что бой завершился досрочно из-за неудачного удара представителя США в пах соперника. Харитонов был доставлен в больницу.
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«Подобное впервые в моем опыте. Я приношу извинения всем», — заявил Кокер в твиттере.
В активе россиянина 34 поединка в ММА, из которых 28 — удачные встречи. На счету американца 19 боев и 13 побед.
Ранее Митрион выразил готовность выступить на турнире Bellator 216, если кто-то из тяжеловесов снимется.