Команда Путина и Лукашенко победила в хоккейном матче со счетом 16:1
Команда президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко «тигры» нанесла разгромное поражение команде «Медведи» в тренировочном хоккейном матче, который прошел на ледовой арене «Шайба» в Сочи, передает ТАСС.
Игра завершилась со счетом 16:1. Встреча продолжалась три периода по 15 минут. Отмечается, что главы государств хорошо взаимодействовали на льду, а несколько шайб были заброшены после комбинаций президентов.
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Также в матче принял участие сын лидера Белоруссии Николай.
Ранее Путин прокомментировал повреждение пальца, полученное во время спарринга с олимпийским чемпионом по дзюдо Бесланом Мудрановым.