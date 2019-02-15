Команда КНДР и Южной Кореи может выступить на ОИ-2020 в четырех видах спорта

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Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит заявки национальных олимпийских комитетов КНДР и Южной Кореи на участие единой команды в квалификации на летние Олимпийские игры 2020 в четырех видах спорта, передает РИА «Новости».

Как сообщается на официальном сайте МОК, данное решение было принято на трехсторонней встрече организации с представителями Южной Кореи и КНДР.

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Объединенная сборная двух стран может выступить в соревнованиях по хоккею на траве и баскетболу, смешанном командном турнире по дзюдо и состязания по академической гребле.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане спортсмены из КНДР и Южной Кореи прошли под единым флагом на церемониях открытия и закрытия. Также объединенная сборная приняла участие в женском турнире по хоккею.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии обсудят совместную заявку Южной Кореи и КНДР на проведение Игр.