Министр спорта рассказал о готовности России к проведению летней Олимпиады

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Министр спорта России Павел Колобков считает, что страна готова к проведению летних Олимпийских игр.

«Места проведения трех следующих летних Олимпиад уже известны — Токио-2020, Париж-2024 и США-2028.

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О проведении Игр в 2032 или 2036 годах пока еще рано загадывать, но для нас это очень интересно. С точки зрения подготовки и проведения не сомневаюсь, что Россия справилась бы», — цитирует Колобкова ТАСС.

Ранее Колобков прокомментировал успехи российских конькобежцев на чемпионате мира в Германии.