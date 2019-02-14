Мамаев принес победу своей команде в футбольном матче в СИЗО

<img src="//img.gazeta.ru/files3/649/12183649/TASS_31514609-pic905-895x505-41581.jpg">

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, который в данный момент находится под стражей, сыграл в футбольном матче в «Бутырке». Команды были поделены — на «оранжевых» и «зеленых», сообщает «Советский спорт».

Отметим, что Мамаев по одному тайму сыграл в каждой из команд. «Оранжевые» обыграли «зеленых» со счетом 8:7. Команды были составлены из заключенных.

Реклама

С каждой стороны играло по шесть человек — пять полевых и один вратарь. Формат матча состоял из двух таймов по 20 минут с небольшим перерывом, чтобы уложиться в час, отведенный на прогулочное время.

Отметим, что еще один футболист, заключенный под стражу — нападающий «Зенита» Александр Кокорин, не смог принять участие в игре из-за травмы колена.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, что Мамаев с Кокориным находятся в СИЗО «Бутырка» с 8 октября прошлого года. На прошлой неделе им арест продлили до 8 апреля. Футболистов обвиняют в избиении трех человек, а точнее в нарушении двух статей уголовного кодекса — о побоях и хулиганстве.

Ранее пресс-секретарь Тверского суда Москвы Светлана Скачкова сообщила, что Мосгорсуд 25 февраля проверит законность продления срока ареста футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и Александру Протасовицкому.