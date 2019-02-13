Зубков ответил на обвинения в подделке документов Федерации бобслея России

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Бывший президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков высказался об обвинениях старшего тренера сборной Москвы по бобслею Олега Соколова, заявившего, что экс-глава организации подделывал протоколы собрания федерации.

«Я не буду комментировать бред Соколова, который когда-то выдвигал свою кандидатуру на выборах президента бобслейной федерации от Воронежской области. Без понятия вообще, на чем он основывается, делая такие заявления.

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Теперь же место в ФБР свободно. Удачи ему на выборах президента Федерации бобслея России. Повторно. А его идиотские выходки я не готов комментировать», — сказал Зубков в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» Андреем Сенченко.

Зубков был дисквалифицирован на два года из-за нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх — 2014 в Сочи.

Дисквалификация продлится до декабря 2020 года. Зубкову запрещено заниматься любой деятельностью, которая связана с бобслеем, поэтому он покинул пост президента федерации.

Ранее Соколов заявил, что его исключили из правления.