Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с будущим тренера Сульшера

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер продолжит работать с клубом на постоянной основе в следующем сезоне, сообщает The Sun.

По информации издания, наставник и его агент провели беседу с членом совета директоров клуба Аврамом Глэйзером после матча 26-го тура чемпионата Англии против «Фулхема» (3:0). Отмечается, что представитель «манкунианцев» специально прилетел из США.

Реклама

Официально о продлении соглашения с Сульшером будет объявлено после завершения сезона.

Норвежский специалист возглавил «Манчестер Юнайтед» 19 декабря 2018 года после увольнения Жозе Моуринью. Под руководством Сульшера клуб не потерпел ни одного поражения.

Ранее норвежец высказался о возможных приобретениях клуба.