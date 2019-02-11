Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с будущим тренера Сульшера
Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер продолжит работать с клубом на постоянной основе в следующем сезоне, сообщает The Sun.
По информации издания, наставник и его агент провели беседу с членом совета директоров клуба Аврамом Глэйзером после матча 26-го тура чемпионата Англии против «Фулхема» (3:0). Отмечается, что представитель «манкунианцев» специально прилетел из США.
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Официально о продлении соглашения с Сульшером будет объявлено после завершения сезона.
Норвежский специалист возглавил «Манчестер Юнайтед» 19 декабря 2018 года после увольнения Жозе Моуринью. Под руководством Сульшера клуб не потерпел ни одного поражения.