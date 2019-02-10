Получивший пулю во время матча детских команд покинул московскую клинику

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Пострадавший во время матча Кубка Москвы между детскими командами 2008 года рождения «Северная Звезда» и «Дмитров» покинул одну из клиник на северо-востоке Москвы, сообщает «СЭ».

Повреждение, которое он получил после выстрела из травматического пистолета «Оса», оказалось несерьезным, и мужчина отказался от госпитализации.

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Напомним, что возле ледовой площадки между двумя родителями произошел конфликт, который продолжился в буфете. Во время выяснения отношений один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил в голову обидчику. Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Стрелявший сдался полиции.

Стрелявшему предъявили обвинение по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в сети опубликовали видео конфликта двух мужчин, который впоследствии завершился стрельбой во время матча Кубка Москвы между детскими командами 2008 года рождения «Северная Звезда» и «Дмитров».