Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Софии
Россиянин Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира категории ATP 250 в Софии, сообщает «РИА Новости».
Во встрече 1/2 финала Медведев одержал победу над представителем Франции Гаэлем Монфисом со счетом 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут.
Реклама
В финале турнира россиянин встретится с венгром Мартоном Фучовичем.
Ранее Монфис поделился ожиданиями от встречи с Медведевым в полуфинале турнира в Софии.
Теннис. Болгария. Мужчины. 1/2 финала
Даниил Медведев (Россия) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:2, 6:4