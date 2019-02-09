Серроне рассказал, в каком раунде он намерен нокаутировать Макгрегора

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Легковес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дональд Серроне поделился ожиданиями от предстоящего боя против представителя Ирландии Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

«Просто собираюсь выйти в октагон и отстоять свою честь. Я действительно настроен на победу. В стойке, буду сражаться с ним в стойке. Не собираюсь бороться с ним. Встану и покажу то, что вы хотели бы видеть. Мой прогноз — нокаутирую Макгрегора ударом в голову во втором раунде», — приводит слова американца MMAJunkie.

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Серроне также назвал примерную дату проведения поединка.

«Этот поединок был бы интересен всем. Рад подписать контракт на этот бой, встретиться с Макгрегором. Бой определенно пройдет в этом году, вероятно, летом», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Серроне проведет бой за титул временного чемпиона с Макгрегором.