Серроне рассказал, в каком раунде он намерен нокаутировать Макгрегора
Легковес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дональд Серроне поделился ожиданиями от предстоящего боя против представителя Ирландии Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».
«Просто собираюсь выйти в октагон и отстоять свою честь. Я действительно настроен на победу. В стойке, буду сражаться с ним в стойке. Не собираюсь бороться с ним. Встану и покажу то, что вы хотели бы видеть. Мой прогноз — нокаутирую Макгрегора ударом в голову во втором раунде», — приводит слова американца MMAJunkie.
Серроне также назвал примерную дату проведения поединка.
«Этот поединок был бы интересен всем. Рад подписать контракт на этот бой, встретиться с Макгрегором. Бой определенно пройдет в этом году, вероятно, летом», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Серроне проведет бой за титул временного чемпиона с Макгрегором.