Мейвезер может подписать с UFC миллиардный контракт
Американский боксер-профессионал Флойд Мейвезер заявил, что мог бы подписать миллиардныйконтракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), если бы сказал о своем желании драться в октагоне президенту организации Дане Уайту, передает «Советский спорт».
«Я могу прямо сейчас пойти в UFC. Три или четыре боя, сделка на миллиард. Оставалось только захотеть этого», — приводит слова бывшего спортсмена TMZ.
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Мейвезер также признался, что сейчас у него нет нужды в таких деньгах.
«Буду честен, у меня замечательная жизнь. Разумная инвестиция. Я каждый месяц могу покупать себе все, что захочу», — добавил он.
Ранее тренер Нурмагомедова высказался о возможном бое с Мейвезером.