Власти Рио-де-Жанейро объявили траур в связи с гибелью десяти юных футболистов

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Власти Рио-де-Жанейро объявили трехдневный траур в связи с гибелью десяти юных футболистов «Фламенго» во время пожара, произошедшего на тренировочной базе клуба, передает «РИА Новости».

«Губернатор штата Рио-де-Жанейро поручил мне поддержать семьи молодых людей, был объявлен официальный траур на три дня. Это очень печальный момент для «Фламенго», — сказал секретарь по делам спорта штата Фелипе Борниер, которого цитирует odia.ig.com.br.

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Как передавало издание O Globo, в помещениях, которые были охвачены огнем, находились юные футболисты от 14 до 17 лет.

По данным источника, в результате пожара погибли десять человек, трое получили ранения, один игрок находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) выразила соболезнования в связи с гибелью игроков.