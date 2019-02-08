Власти Рио-де-Жанейро объявили траур в связи с гибелью десяти юных футболистов
Власти Рио-де-Жанейро объявили трехдневный траур в связи с гибелью десяти юных футболистов «Фламенго» во время пожара, произошедшего на тренировочной базе клуба, передает «РИА Новости».
«Губернатор штата Рио-де-Жанейро поручил мне поддержать семьи молодых людей, был объявлен официальный траур на три дня. Это очень печальный момент для «Фламенго», — сказал секретарь по делам спорта штата Фелипе Борниер, которого цитирует odia.ig.com.br.
Как передавало издание O Globo, в помещениях, которые были охвачены огнем, находились юные футболисты от 14 до 17 лет.
По данным источника, в результате пожара погибли десять человек, трое получили ранения, один игрок находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) выразила соболезнования в связи с гибелью игроков.