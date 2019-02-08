Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» одолеть «Бостон»

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«Лос-Анджелес Лейкерс» одолел «Бостон Селтикс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 129:128. На последней секунде при счете 128:127 в пользу «Бостона» баззер-битер исполнил защитник калифорнийской команды Рэджон Рондо.

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Самым результативным игроком стал форвард победившего клуба Леброн Джеймс, в активе у которого трипл-дабл из 28 очков, 12 подборов и 12 передач. У Рондо — дабл-дабл из 17 очков и десяти передач. 25 очков на счету Кайла Кузмы. У проигравших 24 очка набрал Кайри Ирвинг. Джейсон Тэйтум оформил дабл-дабл из 22 очков и десяти подборов.

Ранее стали известны стартовые составы на Матч звезд НБА — 2019.



НБА. Регулярный чемпионат

«Бостон Селтикс» (Массачусетс) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Калифорния) — 128:129 (30:24, 36:33, 27:42, 35:30)