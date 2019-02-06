Нурмагомедову предложили провести боксерский поединок в «Лужниках»

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что Федерация бокса России предложила ему провести поединок на стадионе «Лужники», передает «РИА Новости».

«Федерация бокса России выступила с предложением. Лето, «Лужники». Как вы думаете, друзья, нужен мне этот вызов или нет?» — написал боец в инстаграме.

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Чемпион UFC отбывает девятимесячную дисквалификацию за потасовку, произошедшую после поединка против ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229.

Ранее Нурмагомедов встретился с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.