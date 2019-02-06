Адвокат раскритиковал судью после заседания по делу Кокорина и Мамаева

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Адвокат Татьяна Прилипко, представляющая интересы Александра Протасовицкого, раскритиковала судью Ольгу Затомскую.

6 февраля Тверской суд Москвы принял решение удовлетворить ходатайство следствия о продлении ареста Протасовицкого, проходящего по делу о драках с главой Минпромторга Денисом Паком и водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

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«Судья сидит, слушает дело, а сама в телефон играет! Кроме того, все это отображается на экране слева», — цитирует Прилипко «Спорт-Экспресс».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с решением суда.

Утром 8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. В результате драки возле гостиницы «Пекин» пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Также был причинен ущерб автомобилю потерпевшего.

Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела были оставлены по арестом до 8 февраля.

18 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на решение Тверского суда продлить арест футболистов.

Ранее адвокат Мамаева рассказал о причинах молчания игрока в суде.